Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 08.03.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wer sah die Unfallflucht? - Obertshausen

(fg) Dank einer aufmerksamen Zeugin haben zwei Autobesitzer gute Chancen, nicht auf ihren Schäden sitzen zu bleiben. Am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, beobachtete die Rodgauerin, wie der Fahrer einer roten Mercedes A-Klasse gegen zwei in der Bürgermeister-Kämmerer-Straße am rechten Fahrbahnrand parkende Autos fuhr und sich dann davonmachte. Nach ersten Erkenntnissen stieß der Mercedes zunächst gegen einen Opel Astra, der daraufhin auf einen dahinter parkenden Mercedes geschoben wurde. Die Schäden an den beiden Karossen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte kurze Haare und soll Anfang 20 gewesen sein. An der roten A-Klasse waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Polizei in Heusenstamm ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Einbruch in Friseursalon - Obertshausen/Hausen

(fg) Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Friseursalon in der Friedrich-Ebert-Straße eingedrungen und klauten Bargeld sowie diverse Friseurutensilien. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 8.45 Uhr, hebelten die Einbrecher die Eingangstür auf, betraten anschließend den Innenraum und durchsuchten die gesamte Räumlichkeit. Mit ihrer Beute flohen sie danach über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Des Weiteren wurde versucht im gleichen Tatzeitraum die Eingangstür eines Friseursalons in der Kurt-Schumacher-Straße aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Zwei Einbrüche am Donnerstagabend - Hanau

(av) Am Donnerstagabend brachen Unbekannte sowohl in ein Haus in der Richard-Wagner-Straße als auch in eines in der Gustav-Hoch-Straße ein. In der Richard-Wagner Straße (10er-Hausnummern) schlugen die Einbrecher in der Zeit zwischen 18.45 und 19.30 Uhr die rückwärtig gelegene Terrassentür ein und betraten dadurch das Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, ehe sie auf dem Einstiegsweg flüchteten. Ob sie etwas stahlen, ist nicht bekannt. Zwischen 17.30 und 20.15 Uhr waren Einbrecher im Bereich der 40er-Hausnummern der Gustav-Hoch-Straße am Werk; hier hebelten sie eine Balkontür im Hochparterre auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld sowie eine Spielkonsole, ehe sie durch die Wohnungstür flüchteten. In beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 08.03.2019, Pressestelle, Felix Geis

