Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 11. März 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Opel Corsa E geklaut - Offenbach

(fg) Einen grauen Opel Corsa E schnappten sich unbekannte Autodiebe in der Nacht zum Sonntag von seinem Abstellplatz in der Hebestraße. Der Besitzer stellte seinen Opel mit GG-Kennzeichen am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, im Bereich der einstelligen Hausnummern ab. Am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, fand er eine leere Parklücke vor. Die Offenbacher Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl machen können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Tresor aus Erdgeschosswohnung gestohlen - Rodgau/Dudenhofen

(fg) Einen Tresor haben Einbrecher am Sonntagabend aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Opelstraße mitgehen lassen. Zwischen 17.45 und 20.15 Uhr hebelten die Unbekannten die Seitentür der Garage sowie die Terrassentür der Wohnung auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Nachdem sie den Tresor im Inneren der Wohnung gefunden und diesen eingesackt hatten, flohen sie. Die Kripo geht derzeit davon aus, dass die Eindringlinge ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt hatten. Anwohner, Passanten sowie Hinweisgeber, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Sechsjährigen auf Zebrastreifen wohl nur knapp verfehlt - Neu-Isenburg

(av) Die Polizei ermittelt zur Zeit wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, nachdem am Donnerstagnachmittag in der Straße "Am Forsthaus Gravenbruch" ein Sechsjähriger an einem Zebrastreifen wohl nur knapp von einem Auto verfehlt wurde. Sie sucht wichtige Zeugen. Gegen 14 Uhr wollte der Bub gemeinsam mit seiner Mutter und seiner dreijährigen Schwester die Straße an einem Zebrastreifen unweit der Meisenstraße überqueren. Die Mutter hielt dabei das Mädchen an der Hand, während der Sechsjährige einen Schritt vor ihr gelaufen sein soll. Am Überweg hielt ein Paketzustellfahrzeug an, um die Familie passieren zu lassen, woraufhin das Kind die Fahrbahn betrat. In diesem Moment sei aus Richtung Schwalbenstraße ein weißer Audi mit erhöhter Geschwindigkeit gekommen und ungebremst über den Zebrastreifen gefahren. Hierbei habe er den Jungen nur knapp verfehlt. Auf dem Beifahrersitz des Audis habe eine dunkelhaarige Frau gesessen, über den Fahrer ist jedoch nichts bekannt. Ein Zeuge sei daraufhin in ein Auto gestiegen und habe den Audi verfolgt, ihn jedoch nicht mehr einholen können. Von diesem Zeugen sind keine Personalien bekannt. Daher bittet die Polizei ihn, sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

4. Kletternde Einbrecher machten keine Beute - Langen

(av) In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Gabelsberger Straße ein, indem sie eine Leiter nutzten; entwendet wurde jedoch offenbar nichts. Zwischen 18 und 7.30 Uhr nahmen die Ganoven erst eine Leiter aus dem Nachbargarten im Bereich der 40er-Hausnummern, um an ein Fenster im ersten Obergeschoss zu gelangen, welches sie aufhebelten. Im Anschluss daran kletterten sie ins Haus und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Ohne Beute zu machen flüchteten sie auf unbekanntem Weg. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 8098-1234 entgegen.

5. Wer sah den Streit am Bahnhof? - Langen

(aa) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen am frühen Sonntag, gegen 0.30 Uhr, in der Bahnhofsanlage. Nach ersten Erkenntnissen soll in dessen Verlauf ein Jugendlicher einem 17-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sein Fahrrad entrissen haben. Der etwa 18 Jahre alte Täter verpasste wohl einem weiteren einen Rippenstoß und flüchtete zunächst mit dem Rad. Dies konnte sich der Eigentümer allerdings zurückholen. An der Auseinandersetzung waren etwa zehn Personen beteiligt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet noch nicht bekannte Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Einbrecher stiegen in Hochparterrewohnung ein - Dreieich/Sprendlingen

(aa) Einbrecher hebelten am Sonntag in der Straße "Am Wilhelmshof" ein Fenster zu einer Hochparterrewohnung auf. Zwischen 13 und 21.15 Uhr stiegen die Täter ein und durchsuchten anschließend alle Zimmer nach Wertgegenstände. Dabei fanden sie Schmuck und verschwanden wieder. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner und Passanten, die im Bereich der 40er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Wer sah den Autodiebstahl? - Mühlheim

(fg) Autodiebe schlugen am Wochenende in der Feldstraße (einstellige Hausnummern) zu und fuhren mit ihrer Beute, einem silbergrauen Toyota Prius, davon. Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 9.50 Uhr, am Werk. Am Prius waren OF-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 1205 angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Standort des Fahrzeugs bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Autodiebe stahlen Toyota - Maintal

(aa) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Samstag in der Spessartstraße einen in Höhe der Hausnummer 11 geparkten Toyota. Der weiße Prius, an dem MKK-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 19 und 5.30 Uhr. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Bei Einbruch mehrere hochwertige Designerhandtaschen gestohlen - Linsengericht

(av) Unbekannte, die am Samstagabend in ein Wohnhaus in der Straße "Im Klinger" einbrachen, ließen bei ihrem Beutezug mehrere hochwertige Designerhandtaschen mitgehen. Zwischen 20 und 22 Uhr hebelten die Einbrecher im Bereich der 20er-Hausnummern eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nachdem sie ihre Beute an sich genommen hatten, flüchteten sie. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

3. Einbruch in Großküchenbetrieb - Ronneburg

(av) Eine Großraumküche in der Raiffeisenstraße war in der Nacht zum Samstag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18 und 12.30 Uhr hebelten sie am hintern Parkplatz ein Fenster zur Küche auf und kletterten hinein. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und steckten Bargeld ein, ehe sie flüchteten. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Polizei zu melden.

4. VW kommt an Hauswand zum Stehen - Hasselroth/Gondsroth

(fg) Auf 12.800 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Gondsroth am Sonntagmittag verursacht wurde. Nach ersten Erkenntnissen war ein 60-Jähriger aus Bad Nauheim gegen 12.20 Uhr in seinem Ford Kuga in Richtung Somborn unterwegs und hielt in Höhe der Nebenstraße verkehrsbedingt an, um anschließend nach links in diese einzubiegen. Offenbar bemerkte ein dahinterfahrender VW-Lenker dies zu spät, kollidierte zunächst mit dem Heck des Fords und prallte anschließend noch gegen einen Zaun und kam an einer Hausmauer zum Stehen. Der VW Up war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Offenbach, 11.03.2019, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell