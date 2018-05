POL-HR: Homberg: Einbruch in Wohnhaus - Täter stehlen geringen Bargeldbetrag

Homberg (ots) - Homberg Einbruch in Wohnung Tatzeit: 27.04.2018, 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr Einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Memelweg. Die Täter brachen ein Fenster des Hauses auf und gelangten hierdurch in den Wohnbereich. Sie durchsuchten Schränke und Kommoden in mehreren Zimmern. Aus einer vorgefundenen Geldbörse entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

