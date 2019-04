Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 190420 Viersen-Ummer: Dreiste Diebe stehlen Elektro-Rollstuhl

Viersen-Ummer (ots)

Am Samstagabend, zwischen 19:45 Uhr und 21:10 Uhr, stahlen Unbekannte einen elektrischen Rollstuhl auf der Gladbacher Straße in Ummer. Der Rollstuhl stand auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeuges oder auf Tatverdächtige bitte an die Viersener Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0. /kh (469)

