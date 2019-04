Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Leicht verletzter Fahrradfahrer

Tönisvorst (ots)

Am 20.04.2019, gegen 15:35 Uhr, missachtete ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Tönisvorst die Vorfahrt eines 29-jährigen Fahrradfahrers aus Düsseldorf. Der Radfahrer befuhr mit seinem Rennrad die Kehner Heide in Richtung Krefeld, als der Pkw-Fahrer aus Richtung Anrath kommend über die Düsseldorfer Straße in den Kreisverkehr einfuhr und den Fahrradfahrer im Bereich des Hinterrades erfasste. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht; er trug zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm.

