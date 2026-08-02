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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Zeugen nach Brand in Naturschutzgebiet "Kiebitzwiese" gesucht

Fröndenberg (ots)

Am 01.08.2026 gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Flächenbrand im Naturschutzgebiet Kiebitzwiese in Fröndenberg. Der Brandbereich nahe einer Aussichtsplattform im Bereich der Werner-von-Siemens-Straße beträgt ca. 1000 qm², die Aussichtsplattform wurde durch den Brand leicht beschädigt. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr zeitnah gelöscht werden.

Zeugen konnten eine Gruppe von 5 Jugendlichen beobachten, welche sich zur Brandzeit in diesem Bereich aufhielt. Ob die Gruppe mit dem Brand in Verbindung steht, ist bislang nicht bekannt. Die Gruppe von Jugendlichen entfernte sich vor Eintreffen der Polizei mit zwei E-Scootern und einem Fahrrad von der Örtlichkeit.

Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht weitere Zeugen, insbesondere die Gruppe von Jugendlichen, welche sich zur Einsatzzeit von der Örtlichkeit entfernt hat.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02307 921 3120 oder 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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