Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Versuchter Handtaschenraub - 38jährige Täterin festgenommen

Selm (ots)

Am 31.07.2026 (Fr.), gegen 12.50 Uhr, versuchte eine 38jährige Selmerin auf der Kreisstraße in Selm die Handtasche einer 77jährigen Frau aus Selm zu rauben. Die 77jährige Geschädigte befand sich zu Fuß auf dem Gehweg im Bereich Kreisstraße / Brückenstraße, als die 38jährige Selmerin versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Das gelang der 38jährigen jedoch nicht. Die 77jährige konnte ihre Handtasche festhalten, stürzte jedoch zu Boden. Die 38jährige versuchte weiterhin, der 77jährigen die Handtasche zu entreißen und flüchtete erst ohne Beute, als der 77jährigen Passanten zur Hilfe eilten. Sie flüchtete in Richtung Selm-Bork. Durch den Sturz zu Boden wurde die 77jährige Selmerin nicht verletzt.

Auf der Flucht entwendete die 38jährige Selmerin in Höhe der Botzlarstraße noch eine Tasche mit Geldbörse aus dem Korb eines Elektro-Rollstuhls einer weiteren 77jährigen Geschädigten aus Selm. Dies hat ein aufmerksamer Bürger beobachten können und die 38jährige bei ihrer weiteren Flucht verfolgt. Im Bereich der Botzlarstraße / Schmerlingstraße konnte der aufmerksame Zeuge dann die 38jährige einholen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festhalten. Obwohl sich die 38jährige gegen das Festhalten wehrte, wurde der aufmerksame Zeuge nicht verletzt.

Die 38jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen sie wird nun wegen einer Raubstraftat ermittelt.

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