Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus und verbotene Symbolie auf Schulgelände - Der Staatsschutz ermittelt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montagmorgen stellte eine Mitarbeiterin einer Grundschule fest, dass unbekannte Täter widerrechtlich das Schulgelände in der Alten Feldstraße betraten und diverse Sachbeschädigungen begangen. So warfen sie eine Fensterscheibe des Schulgebäudes ein, stießen Tische und Bänke auf dem Schulhof um und brachten mittels weißer Farbe ein Hakenkreuz auf einer Holzhütte an.

Der Tatzeitraum konnte auf das zurückliegende Wochenende begrenzt werden. Das verfassungswidrige Symbol konnte von der Hütte entfernt werden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser sucht in diesem Zusammenhang Hinweise zur Tat und den Tätern. Zeugenangaben werden unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0181814

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