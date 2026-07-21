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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Radfahrerin nach Überholmanöver gestürzt

Bergkamen (ots)

Am Mittwoch (15.07.2026) ist eine 71-jährige Radfahrerin aus Bergkamen bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs Töddinghauser Straße/Zentrumstraße leicht verletzt worden.

Gegen 14:45 Uhr befuhr die 71-jährige Bergkamenerin mit ihrem Fahrrad die Töddinghauser Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Zentrumstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte sie, den Kreisverkehr über die Ausfahrt Töddinghauser Straße zu verlassen. Hinter ihr befand sich ein Linienbus.

Als sich die Radfahrerin bereits in der Kreisverkehrsausfahrt befand, wurde sie von dem Linienbus knapp überholt. Durch das Überholmanöver erschrak die 71-Jährige, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte.

Dabei erlitt sie leichte Verletzungen.

Der Fahrer des Linienbusses setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beteiligten Linienbus beziehungsweise dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden. Hinweise können außerdem per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de übermittelt werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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