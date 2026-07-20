Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Räuberischer Diebstahl im FastFood-Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Schwerte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag (19.07.2026) gegen 02:40 Uhr einem 16-jährigen Iserlohner in einer Imbissfiliale an der Straße Am Eckey die getragene Cap vom Kopf gerissen und ist anschließend geflüchtet.

Als der 50-jährige Vater des 16-Jährigen versuchte, die Cap zurückzuerlangen, schlug der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit der Kappe in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- etwa 1,85 Meter groß - kurze schwarze Haare - schwarzer Vollbart - schwarzes T-Shirt - lange blaue Jeans

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu melden. Alternativ können Hinweise auch per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de übermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell