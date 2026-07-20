POL-UN: Schwerte - Räuberischer Diebstahl im FastFood-Restaurant - Polizei sucht Zeugen
Schwerte (ots)
Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag (19.07.2026) gegen 02:40 Uhr einem 16-jährigen Iserlohner in einer Imbissfiliale an der Straße Am Eckey die getragene Cap vom Kopf gerissen und ist anschließend geflüchtet.
Als der 50-jährige Vater des 16-Jährigen versuchte, die Cap zurückzuerlangen, schlug der Unbekannte ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit der Kappe in unbekannte Richtung.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,85 Meter groß - kurze schwarze Haare - schwarzer Vollbart - schwarzes T-Shirt - lange blaue Jeans
Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu melden. Alternativ können Hinweise auch per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de übermittelt werden.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell