Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Kamen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.07.2026) kam es gegen 01:00 Uhr auf der Straße Hohes Feld in Kamen-Kaiserau zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Ein 19-jähriger Dortmunder, ein 18-jähriger Waltroper sowie ein 20- und ein 21-jähriger Kamener befanden sich gemeinsam auf dem Heimweg, als sie auf eine aus mehreren Personen bestehende Gruppe trafen. Zwischen den beiden Gruppen entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf sprühte eine bislang unbekannte Person Pfefferspray in Richtung der vier Männer. Alle erlitten hierdurch Schmerzen im Bereich der Augen. Zudem wurde der 20-jährige Kamener durch bislang unbekannte Personen aus der anderen Gruppe körperlich angegriffen und geschlagen.

Die vier Geschädigten wurden durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Der 19-jährige Dortmunder wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Es liegen Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an.

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