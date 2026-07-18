Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen

Kamen (ots)

Im Rahmen behördenübergreifender Kontrollmaßnahmen führten die Kreispolizeibehörde Unna, das Hauptzollamt Dortmund, die Stadt Kamen sowie das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (Steuerfahndungsstelle) am Freitagabend (17.07.2026) ab 22:00 Uhr Kontrollen in Kamen durch.

Die Einsatzmaßnahmen fanden in mehreren Objekten in Kamen statt.

Ziel des Einsatzes war es, durch abgestimmte Kontrollen den Kontrolldruck zu erhöhen und die Einhaltung gewerbe-, steuer- und baurechtlicher Vorschriften sowie weiterer Rechtsgebiete zu überprüfen, die sich im Rahmen des Einsatzes ergaben.

Ein besonderer Fokus lag auf der Feststellung möglicher illegaler Glücksspielautomaten, nicht angemeldeter Gewerbe sowie unversteuerter Waren, beispielsweise Tabak und E-Zigaretten.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden insgesamt 40 männliche Personen angetroffen und einer Identitätsfeststellung unterzogen. 13 Männer wurden vorläufig festgenommen.

Bei 12 der Personen konnte eine größere Menge Bargeld aufgefunden werden. Das Bargeld wurde sichergestellt und die Betroffenen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Es handelt sich um Bargeld im vierstelligen Bereich.

Durch Mitarbeitende der Stadt Kamen wurde ein illegal betriebener Wettautomat sichergestellt.

In einem weiteren Objekt stellten die Einsatzkräfte zwei Geldspielautomaten fest. Der weitere Betrieb der Geräte wurde durch die zuständige Ordnungsbehörde auf Grundlage des Gaststättengesetzes untersagt.

Eines der Objekte wurde nach Abschluss der Durchsuchungsmaßnahmen versiegelt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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