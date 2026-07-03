Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - PoliTour 2026: Spendengelder an die Deutsche Teddy-Stiftung übergeben

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Lingen (ots)

Im Rahmen des Motorradfahrerstammtisches der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim sind am Donnerstag die Spendengelder der diesjährigen PoliTour 2026 an die Teddy-Stiftung übergeben worden.

Die Spendensumme wurde während der PoliTour am 21. Juni sowie durch weitere Spenden, die im Anschluss an die Veranstaltung entgegengenommen wurden, gesammelt. Am 02.07.26 fand nun die symbolische Übergabe auf dem Campus Lingen der Hochschule Osnabrück statt.

An der zweiten Auflage der PoliTour nahmen insgesamt 120 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer teil. Die rund 200 Kilometer lange Tour wurde von der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde Steinfurt und der Verkehrswacht Lingen organisiert. Ziel der Veranstaltung war es, das Bewusstsein für Verkehrssicherheit zu stärken, die Fahrtechnik zu verbessern und den Austausch zwischen Motorradfahrenden und der Polizei zu fördern.

Neben der Verkehrssicherheitsarbeit stand erneut auch der soziale Gedanke im Mittelpunkt. Mit der Spende wird die Arbeit der Deutschen Teddy-Stiftung unterstützt. Die Stiftung stellt Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sogenannte Trost-Teddys zur Verfügung, die Kindern in belastenden Einsatzsituationen ein Stück Sicherheit und Geborgenheit vermitteln.

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der PoliTour sowie bei den zahlreichen Unterstützern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim für ihre finanzielle Unterstützung, der DEULA Freren, dem FC Schüttorf 09, den Gemeinden Saerbeck und Wettringen, dem LWL-Museum sowie der Hochschule Osnabrück, Campus Lingen. Ebenso bedankt sich die Polizei bei dem Deutschen Roten Kreuz, das die PoliTour bereits zum zweiten Mal mit seinem Engagement begleitet und unterstützt hat.

Das Engagement aller Beteiligten hat dazu beigetragen, dass eine Spendensumme in Höhe von 1433,35 Euro an die Deutsche Teddy-Stiftung übergeben werden konnte.

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