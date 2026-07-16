Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Warum die Polizei Straßen sperrt

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Kreis Unna (ots)

In den vergangenen Tagen und Wochen ist der Kreispolizeibehörde Unna vermehrt aufgefallen, dass die Polizeibeamten, die in einer Straßensperrung stehen, sich für ihre Arbeit vor Ort im Einsatzgeschehen rechtfertigen müssen.

Alle Polizistinnen und Polizisten wissen, dass solche Sperrungen für alle Verkehrsteilnehmende lästig sind und Umwege bedeuten. Wir sperren aber keine Straßen ohne Grund.

Ausreden wie "ich fahr doch immer hier entlang" oder "ich muss nur mal eben bis da vorne durchfahren" gelten nicht - gesperrt heißt gesperrt. Polizeiabsperrbänder werden bitte nicht zerrissen oder hochgehoben, Absperrhütchen zur Seite geschoben oder gar umgefahren. Auch das Umfahren von Verkehrsinseln ist keine Möglichkeit, die Sperre zu umgehen beziehungsweise zu umfahren. Zwischen zwei Verkehrshütchen durchzufahren, ist ebenso keine Alternative.

Auch wenn das alles "verführerisch" klingt - Verkehrsteilnehmende müssen Straßensperrungen jedoch akzeptieren und sollten nicht anhalten, um mit den Polizeibeamten zu diskutieren, zu fluchen oder um nach einer Umleitung zu fragen.

Unser Appell wird in solchen Situationen immer lauten: fahren Sie weiter über die freie Straße oder kehren Sie einfach um. Navigationssysteme schlagen den Verkehrsteilnehmenden immer einen neuen Weg vor.

Die Kreispolizeibehörde Unna wünscht allen Verkehrsteilnehmenden eine gute und sichere Fahrt!

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