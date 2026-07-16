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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Rundballenpresse und Feld bei Brand beschädigt

Geeste (ots)

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 14:48 Uhr bei Feldarbeiten an der Meppener Straße / L48 in Geeste zu einem Brand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Rundballenpresse während der Arbeiten aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Begünstigt durch die trockene Witterung breiteten sich die Flammen auf eine rund zwei Hektar große Feldfläche sowie die angrenzende Berme aus.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Twist, Osterbrock und Groß Hesepe waren mit insgesamt elf Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie zudem von mehreren Landwirten. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Die Rundballenpresse brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Meppener Straße aufgrund der starken Rauchentwicklung zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 16:37 Uhr waren die Löscharbeiten beendet und die Sperrung konnte aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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