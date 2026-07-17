POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz
Kamen (ots)
Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Torsten Schmitz bieten ihre Bürgersprechstunde in Kamen an.
Genauer gesagt am Dienstag, 21.07.2026, von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr.
Besucherinnen und Besucher treffen die beiden Beamten auf dem Markt und können in persönlichen Gesprächen alles klären, was ihnen auf der Seele liegt.
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