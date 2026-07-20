Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Mehrere Brände in einem Waldgebiet

Kamen (ots)

Am Freitagabend (17.07.2026) kam es gegen 20:00 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu mehreren voneinander unabhängigen Bränden in einem Waldgebiet an der Herbert-Wehner-Straße, in der Nähe der Seseke, in Kamen.

Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Mögliche Zeugen, die etwas von der Brandstiftung bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220 oder 02303 921 0. Gerne kann der Kontakt auch per Mail aufgenommen werden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell