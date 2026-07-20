POL-UN: Selm - Einbruch in Gaststätte
Selm (ots)
Durch eine bislang unbekannte Person wurde eine Eingangstür eines Geschäfts am Willy-Brandt-Platz in Selm aufgehebelt. Der Einbruch ereignete sich am Samstag, 18.07.2026 zwischen 05:10 Uhr und 13:45 Uhr.
Gesehen wurde der Täter dank Zeugen, die ihn folgendermaßen beschreiben können:
- Männlich - Kurze Hose und T-Shirt - Weiße Maske vor dem ganzen Gesicht
Entwendet hat der Täter Bargeld sowie Alkohol.
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