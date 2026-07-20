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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Gaststätte

Selm (ots)

Durch eine bislang unbekannte Person wurde eine Eingangstür eines Geschäfts am Willy-Brandt-Platz in Selm aufgehebelt. Der Einbruch ereignete sich am Samstag, 18.07.2026 zwischen 05:10 Uhr und 13:45 Uhr.

Gesehen wurde der Täter dank Zeugen, die ihn folgendermaßen beschreiben können:

   - Männlich
   - Kurze Hose und T-Shirt
   - Weiße Maske vor dem ganzen Gesicht

Entwendet hat der Täter Bargeld sowie Alkohol.

Hinweise nimmt die Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail entgegen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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