Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Gaststätte

Selm (ots)

Durch eine bislang unbekannte Person wurde eine Eingangstür eines Geschäfts am Willy-Brandt-Platz in Selm aufgehebelt. Der Einbruch ereignete sich am Samstag, 18.07.2026 zwischen 05:10 Uhr und 13:45 Uhr.

Gesehen wurde der Täter dank Zeugen, die ihn folgendermaßen beschreiben können:

- Männlich - Kurze Hose und T-Shirt - Weiße Maske vor dem ganzen Gesicht

Entwendet hat der Täter Bargeld sowie Alkohol.

Hinweise nimmt die Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail entgegen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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