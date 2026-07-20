Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Gefährliche Körperverletzung nach verbalem Streit

Kamen (ots)

Am Freitag (18.07.2026) kam es gegen 17:40 Uhr im Bereich des Bahnhofs Kamen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ein 21-jähriger Bergkamener führte zunächst mit einem 44-jährigen Kamener einen Streit.

Der 44-Jährige versuchte, sich mit seinem Fahrrad von der Örtlichkeit zu entfernen. Der 21-Jährige verständigte seinen 52-jährigen Vater aus Kamen. Beide gingen anschließend gemeinsam auf den 44-Jährigen zu und stoppten ihn unter Vorhalt eines Messers. Die Klinge des Messers befand sich dabei in einer Scheide.

Als der 44-Jährige erneut versuchte, mit seinem Fahrrad zu flüchten, zog ihn der 21-Jährige vom Fahrrad und schlug mehrfach mit den Fäusten gegen dessen Kopf.

Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 21-Jährige wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das eingesetzte Messer wurde sichergestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte bei dem 52-Jährigen zudem zwei Messer auf, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

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