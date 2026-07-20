PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Gefährliche Körperverletzung nach verbalem Streit

Kamen (ots)

Am Freitag (18.07.2026) kam es gegen 17:40 Uhr im Bereich des Bahnhofs Kamen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ein 21-jähriger Bergkamener führte zunächst mit einem 44-jährigen Kamener einen Streit.

Der 44-Jährige versuchte, sich mit seinem Fahrrad von der Örtlichkeit zu entfernen. Der 21-Jährige verständigte seinen 52-jährigen Vater aus Kamen. Beide gingen anschließend gemeinsam auf den 44-Jährigen zu und stoppten ihn unter Vorhalt eines Messers. Die Klinge des Messers befand sich dabei in einer Scheide.

Als der 44-Jährige erneut versuchte, mit seinem Fahrrad zu flüchten, zog ihn der 21-Jährige vom Fahrrad und schlug mehrfach mit den Fäusten gegen dessen Kopf.

Der 44-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 21-Jährige wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das eingesetzte Messer wurde sichergestellt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte bei dem 52-Jährigen zudem zwei Messer auf, die ebenfalls sichergestellt wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 13:02

    POL-UN: Kamen - Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

    Kamen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (19.07.2026) kam es gegen 01:00 Uhr auf der Straße Hohes Feld in Kamen-Kaiserau zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 19-jähriger Dortmunder, ein 18-jähriger Waltroper sowie ein 20- und ein 21-jähriger Kamener befanden sich gemeinsam auf dem Heimweg, als sie auf eine aus mehreren Personen bestehende Gruppe trafen. ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:55

    POL-UN: Kamen - Mehrere Brände in einem Waldgebiet

    Kamen (ots) - Am Freitagabend (17.07.2026) kam es gegen 20:00 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu mehreren voneinander unabhängigen Bränden in einem Waldgebiet an der Herbert-Wehner-Straße, in der Nähe der Seseke, in Kamen. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Mögliche Zeugen, die etwas von der ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 01:53

    POL-UN: Kamen - Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen

    Kamen (ots) - Im Rahmen behördenübergreifender Kontrollmaßnahmen führten die Kreispolizeibehörde Unna, das Hauptzollamt Dortmund, die Stadt Kamen sowie das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (Steuerfahndungsstelle) am Freitagabend (17.07.2026) ab 22:00 Uhr Kontrollen in Kamen durch. Die Einsatzmaßnahmen fanden in mehreren Objekten in Kamen statt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren