Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Bronzetafel und Feuerschalen von Gedenkstätte entwendet - Polizei sucht Zeugen

Schwerte (ots)

Am Montag (20.07.2026) fiel Zeugen gegen 08:30 Uhr auf, das an einer Gedenkstätte an der Reichshofstraße mehrere Gegenstände entwendet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die unbekannten Täter eine Bronzetafel sowie zwei Feuerschalen von der Gedenkstätte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Reichshofstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 zu melden. Hinweise können außerdem per E-Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de übermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell