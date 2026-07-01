Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Eine schwerverletzte Person nach Schussabgabe

Bönen (ots)

Am Mittwoch (01.07.2026), gegen 13:05 Uhr, kam es in einem Gebäude an der Bahnhofstraße/Feldstraße in Bönen zu einer Schussabgabe.

Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Dieser wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei hat umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Kurzzeitig befand sich auch der Hubschrauber der Polizei im Einsatz.

Nach derzeitigem Stand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Ermittlungen dauern an. Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald diese vorliegen. Wir berichten nach.

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