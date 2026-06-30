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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - 73-jährige PKW-Fahrerin fährt zwei Fußgänger an

Fröndenberg (ots)

Am Montagabend (29.06.2026) kam es an der Kreuzung Alleestraße/Eulenstraße in Fröndenberg gegen 19:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurde.

Eine 73-jährige Frau aus Fröndenberg befuhr mit ihrem Pkw die Alleestraße in Richtung Unionstraße. Auf Höhe der Kreuzung beabsichtigte sie, nach rechts auf die Eulenstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine 49-jährige Fröndenbergerin und einen 18-jährigen Fröndenberger, welche die Kreuzung über den Bereich der ebenfalls Grün anzeigenden Fußgängerampel überquerten. Die beiden Personen waren fußläufig in Richtung Alleestraße unterwegs.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 49-Jährige schwer und der 18-Jährige leicht.

Beide Unfallgeschädigte wurden einem Krankenhaus zugeführt. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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