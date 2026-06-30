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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit Kind

Selm (ots)

Eine 12-Jährige aus Olfen war am Montag (29.06.2026) gegen 07:40 Uhr mit dem Fahrrad auf der Ludgeristraße in Selm in Richtung Altstadt auf dem Weg zur Schule.

Im Kreuzungsbereich der Seilandstraße fuhr ein weißer Pkw auf die Ludgeristraße ein und nahm der 12-Jährigen dabei die Vorfahrt. Das Mädchen musste bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht.

Der Pkw entfernte sich, ohne sich nach der Radfahrerin zu erkundigen. Dem Mädchen kam eine unbekannte Frau zur Hilfe.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werne unter 02307 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kira Linnenbrink
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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