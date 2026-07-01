Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit Fahrrad in der Fußgängerzone

Schwerte (ots)

Am Dienstagabend (30.06.2026) kam es in der Schwerter Fußgängerzone auf der Hüsingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 12-jährigen Fahrradfahrerin und einer 2-jährigen Fußgängerin.

Die 12-jährige Schwerterin fuhr mit ihrem Fahrrad die Hüsingstraße in Richtung Kleppingstraße, als sie die 2-jährige aus Dortmund in der Fußgängerzone übersah.

Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem die Dortmunderin schwer verletzt wurde. Das Mädchen wurde einem Krankenhaus zugeführt. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell