POL-UN: Verletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall

Bönen (ots) - In dem Zeitraum von Donnerstag (17.04.2025) um 23:45 Uhr bis Freitag (18.04.2025) um 07:50 Uhr kam es zu zwei Pkw Diebstählen in Bönen. Unbekannte Täter entwendeten an der Hammer Straße einen Audi Q7 und Am Südholz einen Audi A8. Ermittlungen ergeben, dass die Tat an der Hammer Straße vermutlich gegen 02:30 Uhr von mindestens zwei Personen begangen wurde. Der Audi A8 wurde mittlerweile in Sachsen ...

