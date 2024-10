Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Vorsicht Wildwechsel

Kreis Unna (ots)

Mit der am Wochenende (26./27.10.2024) stattfindenden Umstellung von Sommer- auf Winterzeit steigt das Risiko von Wildunfällen wieder an. Denn der Berufsverkehr fällt dann meistens in die Dämmerung: frühmorgens und am Nachmittag. Die Gefahr, dass kreuzende, sich auf Nahrungssuche befindliche Tiere beim Wildwechsel nicht schnell oder frühzeitig erkannt werden, ist besonders auf Landstraßen auch im Kreis Unna erhöht.

Die Kreispolizeibehörde Unna (ohne Lünen) hat im vergangenen Jahr 2023 folgende Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Wild verzeichnet.

- Bergkamen 35 Wildunfälle - Bönen 47 Wildunfälle - Fröndenberg 65 Wildunfälle - Holzwickede 19 Wildunfälle - Kamen 38 Wildunfälle - Schwerte 53 Wildunfälle - Selm 90 Wildunfälle - Unna 56 Wildunfälle - Werne 109 Wildunfälle

Die jeweils zuständige Straßenverkehrsbehörde einer Kommune legt übrigens fest, ob man in einigen Bereichen von einer Art "Unfallschwerpunkt" sprechen kann und veranlasst gegebenenfalls darüber hinaus, an der Stelle dann ein Gefahrenschild aufstellen zu lassen. Das rotweiße Verkehrsschild mit dem springenden Wild weist darauf hin, dass Wild an der Stelle häufig die Straße kreuzt und es vermehrt dort schon zu Wildunfällen gekommen ist.

Ein Zusammenstoß mit einem Wildtier kann verheerend sein: für die Tiere oft tödlich, für Verkehrsteilnehmer bleiben ein Schrecken und Blechschaden zurück. Im schlimmsten Fall kommen Verletzungen hinzu.

Verhaltenstipps:

- Nehmen Sie Verkehrsschilder mit dem Hinweis auf Wildwechsel ernst - Fahren Sie auf Landstraßen und in Waldgebieten besonders achtsam. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, vergrößern Sie den Sicherheitsabstand zum Vordermann und behalten Sie den Wald- und Feldrand im Blick. - Schalten Sie wenn möglich das Fernlicht ein, damit Sie Wildtiere möglichst frühzeitig sehen. - Taucht ein Wildtier auf: sofort bremsen, abblenden (also Fernlicht aus!) und, falls sich das Tier nicht entfernt, hupen.

Behalten Sie dabei unbedingt im Hinterkopf, dass ein Tier selten allein unterwegs ist!

Kommt es doch zu einer Kollision mit einem Wildtier: Warnblinklicht einschalten, Warnweste anziehen und Warndreieck aufstellen, um damit die Unfallstelle abzusichern und die Polizei anrufen.

