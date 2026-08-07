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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache und des Verkehrsdienstes Soest führten am Donnerstag (6. August) eine Verkehrskontrolle im Bereich der Waldstraße durch. Der Fokus lag dabei auf dem Thema Ladungssicherung.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 70 Fahrzeuge und stellten dabei mehrere Verstöße fest. Sie verhängten 28 Verwarngelder und fertigten zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen mangelhafter. Zudem erhielten sechs Personen Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetzt.

Bei einem kontrollierten Kastenwagen wurde eine Überladung von mehr als 25 Prozent festgestellt. Das Fahrzeug brachte statt der maximal erlaubten 3,5 Tonnen mehr als 4,6 Tonnen auf die Waage. Gegen den 65-jährigen Fahrer aus Soest wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 140 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Die Polizei wird auch in Zukunft im gesamten Kreis Soest gezielte Verkehrskontrollen durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und somit die Verkehrssicherheit im Kreisgebiet zu erhöhen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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