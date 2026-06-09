Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Polizei sucht Radfahrerinnen nach Unfall im Begegnungsverkehr

Stade (ots)

Die Verkehrsermittler des Polizeikommissariats Buxtehude suchen nach zwei Frauen, die am vergangenen Freitag (05. Juni) in einen Verkehrsunfall im Bereich Stader Straße / Ferdinandstraße verwickelt waren.

Gegen 13:15 Uhr befuhr eine 58-jährige Buxtehuderin den Radweg entlang der Stader Straße in stadteinwärtige Richtung. Unmittelbar nachdem die Frau mit ihrem Rad die Ferdinandstraße gequert hatte, musste sie auf dem kombinierten Fuß- und Radweg leicht nach links ausweichen, um dem in den Weg hineinragenden Buschwerk zu entgehen.

In diesem Moment kamen ihr zwei andere Frauen auf Fahrrädern entgegen, und es kam zum Zusammenstoß mit der älteren der beiden Unbekannten.

Beide Frauen stürzten, wobei sich die 58-Jährige verletzte. Die ältere der beiden Unfallgegnerinnen beschimpfte die Buxtehuderin daraufhin in einer ausländischen Sprache und die jüngere trat gegen deren Fahrrad.

Anschließend entfernten sich die beiden Frauen mit ihren Rädern über die Fußgängerampel in Richtung Bahnhof.

Die beiden gesuchten Fahrradfahrerinnen werden wie folgt beschrieben:

1. Person (ältere Frau):

- ca. 50 Jahre alt - schlanke Statur - mittellange, blonde Haare - trug keinen Fahrradhelm

2. Person (jüngere Frau):

- ca. 20 bis 30 Jahre alt - schlanke Statur - lange, blonde Haare

Beide Frauen unterhielten sich mutmaßlich in einer osteuropäischen Sprache und waren auf älteren Fahrrädern unterwegs.

Die beiden beteiligten Frauen sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Telefonnummer 04161/6470 zu melden.

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