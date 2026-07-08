Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Lippetal (ots)

Die Öffentlichkeitsfandung nach der seit Sonntagmorgen vermissten 13-Jährigen wird hiermit zurückgenommen. Die 13-Jährige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen durch Kräfte der Polizei in Lippstadt angetroffen werden.

Die Polizei Soest bedankt sich für die Unterstützung. Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen. (jh)

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