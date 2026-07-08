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POL-SO: Scheunenbrand in Altenrüthen - Nachtrag von Bildern

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Altenrüthen (ots)

Die heute veröffentlichte Meldung des Scheunenbrandes hatte versehentlich keine Bilder im Anhang.

Diese werden nun nachgereicht für die Berichterstattung zum Brand.

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