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POL-SO: Scheunenbrand in Altenrüthen - Nachtrag von Bildern

POL-SO: Scheunenbrand in Altenrüthen - Nachtrag von Bildern
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Altenrüthen (ots)

Die heute veröffentlichte Meldung des Scheunenbrandes hatte versehentlich keine Bilder im Anhang.

Diese werden nun nachgereicht für die Berichterstattung zum Brand.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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