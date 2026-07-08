POL-SO: Scheunenbrand in Altenrüthen - Nachtrag von Bildern
Altenrüthen (ots)
Die heute veröffentlichte Meldung des Scheunenbrandes hatte versehentlich keine Bilder im Anhang.
Diese werden nun nachgereicht für die Berichterstattung zum Brand.
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