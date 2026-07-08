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POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger
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Lippetal (ots)

Seit Sonntagmorgen (05.07.2026) wird die 13-jährige Anna Maria F. aus einer Jugendhilfewohngruppe in Lippetal-Herzfeld vermisst.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Mädchen zuletzt gegen 04:00 Uhr in der Wohngruppe an der Lippestraße gesehen. Gegen 08:30 Uhr wurde festgestellt, dass sie ihr Zimmer verlassen hatte. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Anna Maria wird wie folgt beschrieben:

   - 13 Jahre alt (wirkt deutlich älter)
   - etwa 1,65 Meter groß
   - schlanke Statur
   - lange, dunkle Haare

Bekleidet war sie vermutlich mit einem T-Shirt mit einer Avocado-Abbildung, einer grauen Jogginghose sowie Badelatschen beziehungsweise Sandaletten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste im Bereich Lippstadt aufhalten.

Ein aktuelles Foto der Vermissten ist dieser Pressemeldung beigefügt.

Wer Anna Maria F. gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei über den Polizeinotruf 110 zu melden.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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