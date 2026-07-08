Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei führt Schwerpunktkontrollen des Radverkehrs in Soest durch

Soest (ots)

Am Dienstag, 7. Juli 2026, führte der Verkehrsdienst der Polizei im Soester Stadtgebiet gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Rad- und Pedelecverkehr durch.

Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen standen auch präventive Gespräche zur Sensibilisierung von Radfahrenden und Pedelec-Nutzenden im Mittelpunkt.

Ziel der Kontrollen ist es, das Gefahrenbewusstsein aller Verkehrsteilnehmenden zu stärken und die Zahl der Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren.

Im Rahmen des Einsatzes wurden folgende Verstöße festgestellt:

1 Verwarnungsgeld wegen der Nutzung eines Mobiltelefons auf dem Fahrrad

1 Verwarngeld wegen des Fahrens mit einem E-Scooter entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer eines Pkw

1 Verwarngeld wegen der unerlaubten Benutzung des Gehwegs mit einem Fahrrad

1 Verwarngeld wegen eines Vorfahrtverstoßes mit dem Fahrrad

1 Verkehrsvergehensanzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz mit einem E-Scooter

1 Verwarngeld wegen eines Gurtverstoßes im Pkw

1 Kontrollaufforderung zur Hauptuntersuchung eines Pkw

1 Verwarngeld wegen falschen Abbiegens mit dem Fahrrad

6 Verwarnungsgelder wegen des unzulässigen Befahrens der Fußgängerzone mit dem Fahrrad

Die Polizei wird auch künftig Schwerpunktkontrollen durchführen und appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, die geltenden Verkehrsregeln einzuhalten. Rücksichtnahme und gegenseitige Aufmerksamkeit tragen wesentlich zur Verkehrssicherheit bei.

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