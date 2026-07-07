Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung im St. Patrokli Dom - Polizei sucht Zeugen

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Soest (ots)

Am Montag, 07. Juli 2026, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung im St. Patrokli Dom an der Propst-Nübel-Straße in Soest gemeldet.

Unbekannte Täter verschmutzten eine Figur sowie die dahinter befindliche Wand im Kircheninneren mit einer rötlich-bräunlichen Flüssigkeit.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Flüssigkeit überwiegend auf die hinter der Figur befindliche Wand aufgebracht.

Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde wurde am Vortag, 06. Juli, gegen 16:15 Uhr von Passanten auf die Verschmutzungen aufmerksam gemacht. Diese konnten jedoch keine Angaben zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen machen. Nach Angaben des Mitarbeiters war die Figur gegen 13:00 Uhr letztmalig unbeschädigt gesehen worden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Montag, 06. Juli 2026, 13:00 Uhr, und 16:15 Uhr verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des St. Patrokli Doms gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 oder auf der nächsten Dienststelle zu melden.

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