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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei bittet nach Sprengstoffexplosion um Hinweise

Ense (ots)

Nach einer Sprengstoffexplosion in der Silvesternacht 2025/2026 in Ense bittet die Polizei im Rahmen einer öffentlichen Fahndung um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten mehrere jugendliche Tatverdächtige auf dem Parkplatz eines Supermarktes die Glasscheiben einer Einkaufswagenbox durch die Explosion eines bislang unbekannten Sprengkörpers. Es entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

Da die bisherigen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, werden nun Fahndungsbilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die auf den veröffentlichten Bildern abgebildeten Personen? Wer kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie die Polizei Soest unter der Telefonnummer 02921 / 91000 oder über das Hinweisportal der Polizei NRW entgegen.

Die Fahndungsbilder sind im Fahndungsportal unter folgendem Link veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/208860

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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