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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Scooter kollidiert mit Auto - Fahrer gesucht

Lippstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 18. Juni in Lippstadt ereignete, sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten.

Ein 64-jähriger Mann aus Lippstadt fuhr nach eigenen Angaben an diesem Donnerstagnachmittag gegen 15:25 Uhr mit seinem VW Passat auf der Hansastraße in Fahrtrichtung Rigaer Straße. Als er kurz am Kreisverkehr an der Westernkötter Straße mit geringer Geschwindigkeit den querenden Fahrradweg überfahren habe, sei von links ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer gekommen und mit seinem Auto kollidiert. Der VW-Fahrer sei daraufhin ausgestiegen, um sich nach dem Mann zu erkundigen. Doch dieser sei aufgestanden und mit seinem Elektroroller über die Westernkötter Straße in Richtung B55 davongefahren.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und den unbekannten E-Scooter-Fahrer. Der Autofahrer beschrieb ihn als etwa 25 Jahre alt und schlank. Er habe schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt und eine Sonnenbrille getragen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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