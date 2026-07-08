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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Scheunenbrand in Altenrüthen

Altenrüthen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (08.07.2026) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 02:30 Uhr zu einem Brand einer Scheune am Salzweg im Rüthener Ortsteil Altenrüthen alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine landwirtschaftlich genutzte Scheune bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Felder verhindert werden.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Salzweg im Bereich der Einsatzstelle vollständig gesperrt werden.

Die Scheune wurde nach ersten Erkenntnissen ausschließlich als Lagerstätte genutzt. In dem Gebäude befanden sich unter anderem Heu, Strohballen, mehrere zulassungsfreie Treckeranhänger sowie Brennholz.

Die Scheune wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ein Zeuge hatte den Brand während der Vorbeifahrt entdeckt und umgehend die Feuerwehr verständigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Salzwegs in Altenrüthen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis für die Medienvertreter: Die angehängten Fotos dürfen zum Zwecke der Berichterstattung zu dieser Pressemeldung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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