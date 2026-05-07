Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Neues Ortungssystem bei Notrufen: Polizei kann künftig Hilfesuchende lokalisieren - Einladung zum Medientermin

Kreis Soest (ots)

Die Polizei im Kreis Soest lädt Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einem Pressetermin am

Montag, 11. Mai, um 12:00 Uhr

ins Rettungszentrum des Kreises Soest ein.

Im Rahmen des Termins wird ein neues technisches System vorgestellt, das ab sofort bei Notrufen eingesetzt wird: Wenn Anrufende den Notruf wählen und ihren Standort nicht benennen können, besteht künftig die Möglichkeit, diese Personen durch die Polizei orten zu lassen. Ziel ist es, Einsatzkräfte schneller zum richtigen Ort zu führen und dadurch Menschen in Notsituationen noch effektiver helfen zu können.

Das neue Verfahren stellt einen wichtigen Fortschritt für die Zusammenarbeit von Polizei und Rettungsdiensten dar und verbessert die Möglichkeiten der Gefahrenabwehr und Notfallrettung erheblich.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an dem Termin teilzunehmen.

Um eine kurze Anmeldung unter den bekannten Erreichbarkeiten wird gebeten.

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