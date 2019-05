Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Einbrecher gefasst

Lippstadt (ots)

In der letzten Woche wurden durch die Lippstädter Polizei ein 22-jähriger und zwei 15-jährige Männer aus Lippstadt vorläufig festgenommen. Ihnen wird ein Einbruch in Lipperode in der Straße Hohes Stück, in der Nacht von Sonntag auf Montag vorgeworfen. Hierbei entwendeten die Täter den BMW der Bewohnerin. Zwei Tatverdächtige konnten im Rahmen einer Lichtbildvorlage von der Geschädigten wiedererkannt werden. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung bei einem der Verdächtigen wurde dann auch das Handy der Lipperoderin, welches aus dem Wohnungseinbruch bei ihr stammte, sichergestellt. Während einer der Tatverdächtigen von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machte, räumten die anderen beiden die Tat ein. Weiterhin gestand der 22-jährige Lippstädter auch noch den Diebstahl von zwei Autos, die bei einem Wohnungseinbruch am 01.05.2019 entwendet worden waren. Darüber hinaus räumte er auch noch fünf Einbrüche in einen Imbisswagen in der Planckstraße, die im März/April stattfanden ein. Der unter Bewährung stehende 22-Jährige wurde daraufhin mit Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn mit einem Antrag auf Untersuchungshaft beim Amtsgericht Lippstadt vorgeführt. Von dort aus ging es mit ihm direkt in die Untersuchungshaft. (reh)

