Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Nach der Hausnummer gesucht

Warstein (ots)

Ein 42-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr mit einer 32-jährigen Beifahrerin und einem 10-jährigen Kind die Hauptstraße (B55) in Warstein in Richtung Meschede. Durch die Suche nach einer Hausnummer war er für einen kurzen Moment unaufmerksam, so dass er nach rechts gegen ein parkendes Auto prallte. In diesem Wagen hielt sich zur Unfallzeit ein 31-jähriger Mann aus Warstein auf. Durch den Aufprall wurden der Warsteiner und die beiden Beifahrer des Lippstädter leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr zeitweise einspurig vorbeigeleitet werden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell