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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vorfahrt missachtet: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Hennef (ots)

In Hennef wurde am Dienstag (14. Juli) ein E-Scooter-Fahrer von einem Pkw angefahren und leicht verletzt.

Der 33-jährige Hennefer fuhr nach eigenen Angaben mit seinem E-Scooter gegen 12:00 Uhr auf der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Cecilienstraße. Zur gleichen Zeit war ein 68-jähriger Mann aus Sankt Augustin mit seinem Audi auf der Kronprinzenstraße in Richtung Siegfeldstraße unterwegs. An der Einmündung zur Kaiserstraße übersah er mutmaßlich den von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer und es kam zur Kollision.

Der Hennefer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt, an seinem Wagen entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Der Autofahrer wollte vor Ort keine Angaben zum Unfallhergang machen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (fh)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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