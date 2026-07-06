PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autofahrer oder -fahrerin flieht nach Unfall - Willicher leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Samstag gegen 18.45 Uhr ist ein 42-jähriger Willicher, der gerade einen Zebrastreifen überquerte, angefahren und leicht verletzt worden. Ein Auto, das nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit über die Linsellesstraße fuhr, traf den Mann, der die Straße schon fast fertig überquert hatte, am Arm.

Der Mann war in Richtung der Einmündung Schnorrenbergstraße über den Zebrastreifen gegangen, als das Auto aus Richtung Bruchstraße kam. Zeuginnen, Zeugen und Opfer berichten übereinstimmend, dass es sich um einen weißen Pkw, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen BMW, gehandelt habe, an dem ein wahrscheinlich polnisches Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer oder die Fahrerin sei sehr schnell gewesen, habe nach dem Zusammenstoß kurz die Geschwindigkeit reduziert, dann wieder beschleunigt und sei in Richtung Hubertusstraße davongefahren. Das Verkehrskommissariat ermittelt und benötigt Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0, wenn Sie solche Hinweise geben können. /hei (538)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 13:57

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Auto in Vollbrand

    Viersen-Dülken (ots) - Am frühen Samstagabend ist in Dülken auf der Venloer Straße ein geparktes Auto abgebrannt. Gegen 18.20 Uhr war die Feuerwehr allarmiert worden, weil ein Auto lichterloh brannte. Auch das schnelle Eingreifen der Wehrleute konnte den Totalschaden nicht verhindern. Das Kriminalkommissariat 1 hat den Vorfall zur weiteren Bearbeitung übernommen. Es gibt bislang weder Hinweise auf Fremdverschulden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren