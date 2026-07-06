Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Autofahrer oder -fahrerin flieht nach Unfall - Willicher leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Samstag gegen 18.45 Uhr ist ein 42-jähriger Willicher, der gerade einen Zebrastreifen überquerte, angefahren und leicht verletzt worden. Ein Auto, das nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit über die Linsellesstraße fuhr, traf den Mann, der die Straße schon fast fertig überquert hatte, am Arm.

Der Mann war in Richtung der Einmündung Schnorrenbergstraße über den Zebrastreifen gegangen, als das Auto aus Richtung Bruchstraße kam. Zeuginnen, Zeugen und Opfer berichten übereinstimmend, dass es sich um einen weißen Pkw, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen BMW, gehandelt habe, an dem ein wahrscheinlich polnisches Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer oder die Fahrerin sei sehr schnell gewesen, habe nach dem Zusammenstoß kurz die Geschwindigkeit reduziert, dann wieder beschleunigt und sei in Richtung Hubertusstraße davongefahren. Das Verkehrskommissariat ermittelt und benötigt Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0, wenn Sie solche Hinweise geben können. /hei (538)

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