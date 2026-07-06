POL-VIE: Viersen-Dülken: Auto in Vollbrand

Schwalmtal-Hehler (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 30-jähriger Mann aus Wegberg, der Dienst als Einsatzkraft des DRK auf einer Schützenfest-Party in Hehler getan hatte, verletzt worden. Er musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 3 Uhr war die Party fast zu Ende, die meisten Besucherinnen und Besucher hatten bereits den Heimweg ...

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