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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Auto in Vollbrand

Viersen-Dülken (ots)

Am frühen Samstagabend ist in Dülken auf der Venloer Straße ein geparktes Auto abgebrannt. Gegen 18.20 Uhr war die Feuerwehr allarmiert worden, weil ein Auto lichterloh brannte. Auch das schnelle Eingreifen der Wehrleute konnte den Totalschaden nicht verhindern. Das Kriminalkommissariat 1 hat den Vorfall zur weiteren Bearbeitung übernommen. Es gibt bislang weder Hinweise auf Fremdverschulden noch auf ein Fehlverhalten des Nutzers. /hei (537)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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