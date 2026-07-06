Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Brand in kommunaler Unterbringungseinrichtung - heißes Fett entzündet sich

Kempen-St. Hubert (ots)

Einen kurzen Schreckmoment haben Familien in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in St Hubert am Sonntagmittag erlebt. Gegen 12.20 Uhr hatte sich beim Kochen Fett entzündet. Eine 32-Jährige hatte daraufhin versucht, diesen Fettbrand mit Wasser zu löschen, was zu einer Stichflamme führte. Dadurch geriet eine Gardine in Brand. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft konnten aber alles löschen, noch bevor Feuerwehr und Polizei eintrafen. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Brennendes Fett darf und kann nicht mit Wasser gelöscht werden. Die Folgen können deutlich schlimmer sein, als sie es in diesem Fall waren. Bei brennendem Fett gilt: Platte ausschalten und die Pfanne oder den Topf mit einem Deckel oder Backblecht schließen, um dem Feuer den Sauerstoff zu entziehen. Mehrere Stunden abkühlen lassen. /hei (536)

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