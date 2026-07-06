Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Bocholt/Willich-Anrath: Brände durch Unachtsamkeit ausgelöst - Polizei bittet um größere Vorsicht

Nettetal-Bocholt/Willich-Anrath (ots)

Gegen 11.30 Uhr am Samstag sind Feuerwehr und Polizei nach Nettetal-Bocholt gerufen worden. Auf einem Grünstreifen hinter einigen Grundstücken brannte ein Holzstapel. Mehrere Bäume und Sträucher wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem das Feuer gelöscht war, klärte sich schnell, was passiert war. Eine Gruppe hatte am Freitagabend ein Feuer in einer Feuerschale gemacht, den Inhalt über Nacht abkühlen lassen und dann am Vormittag die Asche auf dem Holz im Grünstreifen entsorgt. Es befand sich aber noch Glut in der Asche, die dann Holz und Strauchwerk entzündete.

Im Theodor-Heuß-Park in Anrath an der Neersener Straße geriet am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr eine kleine Mülltonne in Brand. Hier hatte wohl jemand eine noch glimmende Zigarette entsorgt, wodurch der Inhalt der Tonne in Brand geriet. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

In beiden Fällen konnte schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern. Aber die Botschaft ist klar: Wer mit Feuer umgeht - ob beim Grillen, Rauchen oder an der Feuerschale - muss höchste Vorsicht walten lassen. Schon ein kleines bisschen Glut genügt, um ein Feuer zu entfachen. Gerade angesichts der wieder steigenden Temperaturen gilt: Ein kleiner Funke kann eine Katastrophe auslösen. Vergewissern Sie sich lieber doppelt, dass wirklich keine Glut mehr da ist und die Gegenstände erkaltet sind, wenn Sie Asche oder Zigarettenkippen oder alles andere, was gebrannt hat, entsorgen. /hei (535)

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