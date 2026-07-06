Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Hehler: DRK-Einsatzkraft verletzt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Schwalmtal-Hehler (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 30-jähriger Mann aus Wegberg, der Dienst als Einsatzkraft des DRK auf einer Schützenfest-Party in Hehler getan hatte, verletzt worden. Er musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 3 Uhr war die Party fast zu Ende, die meisten Besucherinnen und Besucher hatten bereits den Heimweg angetreten oder waren im Begriff, dies zu tun. Der 30-Jährige hatte seinen Dienst beendet und wollte mit dem Auto gemeinsam mit einer 26-Jährigen die Örtlichkeit verlassen.

Im Nahbereich des Festplatzes sollen plötzlich mehrere Männer auf das mit Schrittgeschwindigkeit fahrende Auto eingeschlagen haben. Der Mann stieg aus, um die Situation zu klären. Danach schlugen und traten mehrere Männer auf ihn ein. Auch die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Tatverdächtigen flüchteten. Das Kriminalkommissariat 3 ist aktuell damit beschäftigt, den genauen Hergang zu ermitteln. Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (534)

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