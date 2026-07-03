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POL-VIE: Kreis Viersen: Ist Ihr Haus vor Einbrechern geschützt? Sichern Sie sich jetzt einen Termin für eine Gruppenberatung!

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Kreis Viersen (ots)

Für viele beginnt bald die schönste Zeit des Jahres: der gemeinsame Familienurlaub. Doch leider kann es in dieser Zeit passieren, dass Sie bei Ihrer Rückkehr aus dem fernen Urlaubsland ein böses Erwachen erleben: Ein Einbrecher hat sich durch Ihr Hab und Gut gewühlt. Für die Betroffenen ist das ein sehr intimer Eingriff in das Privatleben, der nur schwer zu verdauen ist.

Damit Sie einem Einbruch richtig vorbeugen können, bietet die Kriminalprävention Dülken jeden zweiten Mittwoch im Monat Gruppenberatungstermine zum Thema Einbruchschutz an. Der technische Berater Michael Widowitsch wird Sie über Schwachstellen aufklären, die von Einbrechern ausgenutzt werden können. Er wird Ihnen Alternativen aufzeigen und Sie generell zu Verhaltensweisen in der Urlaubszeit beraten.

Das Angebot ist natürlich kostenlos, denn außer Sicherheit "verkauft" die Polizei nichts!

Vor den Ferien findet am Mittwoch, dem 08. Juli um 18 Uhr der nächste Gruppenberatungstermin am Mühlenberg 7, 41751 Dülken, statt.

Bitte melden Sie sich telefonisch an und hinterlassen Sie Ihre Erreichbarkeit. Andernfalls können wir Sie für den Termin nicht anmelden. Sprechen Sie uns eine Nachricht auf unseren Anrufbeantworter (02162/377-3137)

Mehr Informationen zu den Gruppenberatungsterminen finden Sie hier: https://viersen.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-sich-jetzt-vor-einbrechern-die-gruppenberatungs-termine-fuer-2026-sind-da /jk (533)

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