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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker wieder erfolgreich
Schmuck im Wert von 10.000 Euro erbeutet

Siegburg (ots)

Am Montag (13. Juli) waren Diebe als falsche Handwerker in Siegburg unterwegs und erbeuteten Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro. Die Geschädigte informierte am frühen Nachmittag die Polizei, der sie folgenden Sachverhalt schilderte: Gegen 10:30 Uhr habe ein Mann an ihrem Mehrfamilien-Wohnhaus in der Wolsdorfer Straße geschellt. Er gab vor, eine Hausnummer in der Straße zu suchen, wo er Arbeiten als Handwerker ausführen müsse. Die Bewohnerin verwies auf eine Anschrift auf der gegenüberliegenden Straßenseite, woraufhin sich der Fremde wieder entfernte. Gegen 12:00 Uhr klingelte er erneut. Diesmal gab er vor, eine Wasserleitung sei bei den Bauarbeiten beschädigt worden und er müsse nun überprüfen, ob die Wasserversorgung im Haus der 84-Jährigen beeinträchtigt sei. Diese ließ den Mann daraufhin in ihre Wohnung. Ein weiterer angeblicher Handwerker folgte den beiden in die Wohnung. Hier lenkte der erste Verdächtige die Frau derart ab, dass sie den zweiten nicht mit im Blick hatte. Nach etwa 15 Minuten entfernten sich die beiden Unbekannten aus der Wohnung. Als die Bewohnerin circa eine Stunde später in ihrem Schlafzimmer ihre leere Schmuckschatulle auf dem Boden liegend vorfand, bemerkte sie den Diebstahl. Die Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Der erste war circa 1,70 m groß, dick, sprach Hochdeutsch, trug keinen Bart und war mit einer grauen, schmutzigen Latzhose bekleidet. Der zweite Verdächtige war etwa 1,70 bis 1,85 cm groß. Beide sollen um die 40 Jahre alt gewesen sein und dunkles, kurzes Haar gehabt haben. Bei dem Diebesgut handelt es sich um goldene Halsketten, Ohrringe und Ringe. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib des Schmucks machen können, sich unter 02241 541-3221 zu melden. Vor dieser Betrugsmasche, der oftmals ältere Menschen zum Opfer fallen, wird ausdrücklich gewarnt. Seien Sie misstrauisch und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, ziehen Sie im Zweifel eine Vertrauensperson hinzu und verständigen Sie die Polizei. (Uhl) #SicherImAlter

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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