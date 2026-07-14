Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Automaten aufgebrochen

Polizei sucht Tatverdächtigen

Hennef (ots)

Am Sonntagabend brach ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in Hennef zwei Automaten auf und erbeutete Münzgeld. Bei den Automaten handelt es sich um Staubsauger, die auf einem Tankstellengelände an der Stoßdorfer Straße aufgestellt sind. Anhand von Videoaufzeichnungen ist die Tatzeit auf 23:20 Uhr einzugrenzen. Es ist zu erkennen, dass sich ein etwa 20 bis 30 Jahre alter Mann, mit kurzen Haaren, weißen Shorts und weißem T-Shirt, dunklem Rucksack und schwarzen Sneaker, an den Automaten zu schaffen macht und mit Münzgeld in bislang unbekannter Höhe flüchtet. Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Uhl)

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