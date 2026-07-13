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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auto prallt auf der Autobahn gegen Einkaufswagen - Polizei sucht Zeugen

Köln/Lohmar (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Einkaufswagen in der Nacht zu Montag (13. Juli) auf der A3 bei Lohmar sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 62-jährige Fahrer des Mercedes gegen 3.25 Uhr in Richtung Frankfurt unterwegs, als er gegen einen Einkaufswagen prallte, der auf der linken Spur unter einer Brücke stand. Ein Skoda (Fahrer: 37) überfuhr Trümmerteile des Mercedes und wurde leicht beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Da nicht auszuschließen ist, dass der Einkaufswagen von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen worden war, leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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