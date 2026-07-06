Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

Troisdorf (ots)

Am Freitagabend (3. Juli) meldeten Zeugen der Polizei mehrere aufgebrochene Handwerkerfahrzeuge in Troisdorf. Die drei Transporter des gleichen Typs standen auf einem Parkplatz am Junkersring. Die Täter bohrten ein Loch in die Schiebetür und manipulierten so den Schließmechanismus. Anschließend durchwühlten sie die Laderäume offenbar nach Beute. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

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